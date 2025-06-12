Исправность систем и накопление топлива: план подготовки к отопительному сезону утвержден правительством

В комплексе мероприятий подготовки к отопительному сезону 2025/26 года, утвержденных Кабмином - ремонты, создание запасов топлива, подготовка домов, больниц.

Передает УНН со ссылкой на mindev.gov.ua.

Детали

Кабинет министров принял План мероприятий по "подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2025/26 годов и его прохождению".

Распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2025/26 годов и его прохождению" было принято 11 июня 2025 года.

Речь идет о:

ремонтные и восстановительные работы в энергетике;

подготовка систем теплоснабжения;

подготовка жилищного фонда и социальной сферы.

Обещают обеспечить накопление топлива и материалов, необходимых для прохождения отопительного сезона.

Контроль за выполнением мероприятий будут осуществлять как центральные, так и местные органы власти.

Напомним

В Укрэнерго сообщили, что отопительный сезон будет сложным, поскольку россия сосредоточила удары на объектах газодобычи. Потери достигли почти 50% от всей добычи газа.