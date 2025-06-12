Справність систем та накопичення палива: план підготовки до опалювального сезону затверджено урядом
Київ • УНН
Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2025/26, включаючи ремонти та накопичення палива. Контроль здійснюватимуть центральні та місцеві органи влади.
У комплексі заходів підготовки до опалювального сезону 2025/26 року, затверджених Кабміном - ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень.
Передає УНН із посисланням на mindev.gov.ua.
Деталі
Кабінет міністрів ухвалив План заходів з "підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 років та його проходження".
Розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження" було ухвалене 11 червня 2025 року.
Ідеться про:
- ремонтні й відновлювальні роботи в енергетиці;
- підготовку систем теплопостачання;
- підготовку житлового фонду та соціальної сфери.
Обіцяють забезпечити накопичення палива й матеріалів, необхідних для проходження опалювального сезону.
Контроль за виконанням заходів здійснюватимуть як центральні, так і місцеві органи влади.
Нагадаємо
В Укренерго повідомили, що опалювальний сезон буде складним, оскільки росія зосередила удари на об'єктах газовидобутку. Втрати сягнули майже 50% від усього видобутку газу.