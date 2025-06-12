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Справність систем та накопичення палива: план підготовки до опалювального сезону затверджено урядом

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2025/26, включаючи ремонти та накопичення палива. Контроль здійснюватимуть центральні та місцеві органи влади.

Справність систем та накопичення палива: план підготовки до опалювального сезону затверджено урядом

У комплексі заходів підготовки до опалювального сезону 2025/26 року, затверджених Кабміном - ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень.

Передає УНН із посисланням на mindev.gov.ua.

Деталі

Кабінет міністрів ухвалив План заходів з "підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 років та його проходження".

Розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження" було ухвалене 11 червня 2025 року.

Ідеться про:

  • ремонтні й відновлювальні роботи в енергетиці;
    • підготовку систем теплопостачання;
      • підготовку житлового фонду та соціальної сфери.

        Обіцяють забезпечити накопичення палива й матеріалів, необхідних для проходження опалювального сезону.

        Контроль за виконанням заходів здійснюватимуть як центральні, так і місцеві органи влади.

        Нагадаємо

        В Укренерго повідомили, що опалювальний сезон буде складним, оскільки росія зосередила удари на об'єктах газовидобутку. Втрати сягнули майже 50% від усього видобутку газу.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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