МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 9366 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 24414 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 35480 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56 • 32259 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 54494 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 32586 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53475 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24048 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23199 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Исповедь поющего ректора: Поплавский презентовал книгу

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Поющий ректор презентовал книгу «Университеты» Михаила Поплавского» в Киевском университете культуры.

Исповедь поющего ректора: Поплавский презентовал книгу

Поющий ректор презентовал книгу "Университеты" Михаила Поплавского" в Киевском университете культуры. О событии он сообщил на своей странице в Instagram.

Презентацию посетили студенты и преподаватели, после чего автор провел автограф-сессию и подарил присутствующим новую книгу.

"Университеты" – это рассказ, в котором каждый эпизод из жизни Поплавского становится основой для размышлений о том, как пережитые события формировали его характер, ценности и жизненный путь. Прошлое в этой истории не просто вспоминается – оно осмысливается и превращается в важные авторские выводы.

В аннотации указано, что книга является искренней исповедью человека, который прошел путь от сельского парня из Мечиславки до "поющего ректора" и успешного лидера украинской образовательной индустрии. Читатель узнает о детских приключениях, дедовых наставлениях, юности в столице, первых шагах в культурно-образовательной сфере, становлении творческой личности и рождении феномена Поплавского – ректора, мецената, артиста, бизнесмена, политика, медийщика и наставника для тысяч студентов.

"Это книга о поражениях и победах, творческих решениях и управленческих баталиях, PR-технологиях и масштабных национальных проектах, которые объединяли страну под лозунгом: "Держим вместе украинскую волну!". Каждая глава – отдельный "университет" жизни. Благодарен судьбе, которая подарила мне такой тернистый, сложный и очень яркий путь. Я получил от жизни больше, чем мечтал", – отметил Михаил Поплавский во время презентации.

Автор подчеркнул, что издание учит стратегически мыслить, воплощать идеи, помнить свои корни и гордиться украинской идентичностью. В книге собраны рецепты успеха в бизнесе, секреты создания бренда, семейные истории и современный взгляд на мир медиа и социальных сетей.

Поплавский также подчеркнул, что самым успешным проектом его жизни является Киевский национальный университет культуры и искусств: "Учитель силен своими учениками. Верю, что они продолжат национальные проекты и будут популяризировать все украинское. Великое видение ничего не стоит без великих людей. Надеюсь, что книга "УНИВЕРСИТЕТЫ" МИХАИЛА ПОПЛАВСКОГО", которая надолго переживет своего основателя, станет ориентиром в сложных жизненных ситуациях и для студентов, и для будущего ректора творческого, богемного Университета культуры".

Лилия Подоляк

Украина