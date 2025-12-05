Сповідь співаючого ректора: Поплавський презентував книгу

$42.180.02
49.230.00
ukenru
08:37 • 1060 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 9366 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 24414 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 35480 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 32259 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 54493 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 32586 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 53474 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24048 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23199 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 15087 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 18908 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 23325 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 19188 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 14935 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 15047 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 54496 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 41926 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 53477 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 58963 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Тімур Міндіч
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 7734 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 19235 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 33085 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 33653 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 78168 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
The New York Times

Сповідь співаючого ректора: Поплавський презентував книгу

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Співаючий ректор презентував книгу «Університети» Михайла Поплавського» в Київському університеті культури.

Сповідь співаючого ректора: Поплавський презентував книгу

Співаючий ректор презентував книгу "Університети" Михайла Поплавського" в Київському університеті культури. Про подію він повідомив на своїй сторінці в Іnstagram. 

Презентацію відвідали студенти та викладачі, після чого автор провів автограф-сесію та подарував присутнім нову книгу.

"Університети" – це розповідь, у якій кожен епізод із життя Поплавського стає підґрунтям для роздумів про те, як пережиті події формували його характер, цінності та життєвий шлях. Минуле в цій історії не просто згадується – воно осмислюється та перетворюється на важливі авторські висновки.

В анотації зазначено, що книга є щирою сповіддю людини, яка пройшла шлях від сільського хлопця з Мечиславки до "співаючого ректора" та успішного лідера української освітньої індустрії. Читач дізнається про дитячі пригоди, дідову науку, юність у столиці, перші кроки в культурно-освітній сфері, становлення творчої особистості та народження феномену Поплавського – ректора, мецената, артиста, бізнесмена, політика, медійника та наставника для тисяч студентів.

"Це книга про поразки і перемоги, творчі рішення й управлінські баталії, PR-технології та масштабні національні проєкти, які об’єднували країну під гаслом: "Тримаймо разом українську хвилю!". Кожен розділ – окремий "університет" життя. Вдячний долі, що подарувала мені такий тернистий, складний і дуже яскравий шлях. Я отримав від життя більше, ніж мріяв", – зазначив Михайло Поплавський під час презентації.

Автор наголосив, що видання навчає стратегічно мислити, втілювати ідеї, пам’ятати своє коріння та пишатися українською ідентичністю. У книзі зібрано рецепти успіху в бізнесі, секрети створення бренду, родинні історії та сучасний погляд на світ медіа й соціальних мереж.

Поплавський також підкреслив, що найуспішнішим проєктом його життя є Київський національний університет культури і мистецтв: "Учитель сильний своїми учнями. Вірю, що вони продовжать національні проєкти і популяризуватимуть усе українське. Велике бачення нічого не варте без великих людей. Сподіваюсь, що книга "УНІВЕРСИТЕТИ" МИХАЙЛА ПОПЛАВСЬКОГО", яка надовго переживе свого засновника, стане орієнтиром у складних життєвих ситуаціях і для студентів, і для майбутнього ректора творчого, богемного Університету культури".

Лілія Подоляк

Суспільство
Село
Музикант
Бренд
Соціальна мережа
Університет культури
Україна