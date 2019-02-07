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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74129 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 133504 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131285 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

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Испанца лишили опеки над детьми из-за курения

Испанца лишили опеки над детьми из-за курения

Киев  •  УНН

 • 10772 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Испании суд лишил курильщика права опеки над детьми. Причиной стала их жалоба на то, что дома детям приходится постоянно вдыхать сигаретный дым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

"В этой ситуации совершенно очевидно, что безответственный образ жизни отца угрожает здоровью детей. Он игнорирует все, кроме своей зависимости", - говорится в тексте приговора суда.

С 2017 года мужчина делил опеку над своими детьми 10 и 13 лет с бывшей женой.

Добавим, после принятия антитабачного закона в 2011 году в Испании запрещено курение в закрытых общественных местах, а также рядом со школами, больницами и детскими игровыми площадками. Тем не менее, закон не запрещает курить в присутствии несовершеннолетних на территории частной собственности.

Как сообщал УНН, Порошенко призвали запретить украинцам курить на балконах. 

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