Испанца лишили опеки над детьми из-за курения

"В этой ситуации совершенно очевидно, что безответственный образ жизни отца угрожает здоровью детей. Он игнорирует все, кроме своей зависимости", - говорится в тексте приговора суда.



С 2017 года мужчина делил опеку над своими детьми 10 и 13 лет с бывшей женой.



Добавим, после принятия антитабачного закона в 2011 году в Испании запрещено курение в закрытых общественных местах, а также рядом со школами, больницами и детскими игровыми площадками. Тем не менее, закон не запрещает курить в присутствии несовершеннолетних на территории частной собственности.



Как сообщал УНН, Порошенко призвали запретить украинцам курить на балконах.