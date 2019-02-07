Іспанця позбавили опіки над дітьми через куріння

"У цій ситуації абсолютно очевидно, що безвідповідальний спосіб життя батька загрожує здоров'ю дітей. Він ігнорує все, крім своєї залежності", - йдеться в тексті вироку суду.



З 2017 року чоловік ділив опіку над своїми дітьми 10 і 13 років з колишньою дружиною.



Додамо, після прийняття антитютюнового закону в 2011 році в Іспанії заборонено куріння в закритих громадських місцях, а також поруч зі школами, лікарнями та дитячими ігровими майданчиками. Проте, закон не забороняє курити в присутності неповнолітніх на території приватної власності.



Як повідомляв УНН, Порошенко закликали заборонити українцям курити на балконах.