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Іспанця позбавили опіки над дітьми через куріння

Іспанця позбавили опіки над дітьми через куріння

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Іспанії суд позбавив курця права опіки над дітьми. Причиною стала їхня скарга на те, що вдома дітям доводиться постійно вдихати сигаретний дим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

"У цій ситуації абсолютно очевидно, що безвідповідальний спосіб життя батька загрожує здоров'ю дітей. Він ігнорує все, крім своєї залежності", - йдеться в тексті вироку суду.

З 2017 року чоловік ділив опіку над своїми дітьми 10 і 13 років з колишньою дружиною.

Додамо, після прийняття антитютюнового закону в 2011 році в Іспанії заборонено куріння в закритих громадських місцях, а також поруч зі школами, лікарнями та дитячими ігровими майданчиками. Проте, закон не забороняє курити в присутності неповнолітніх на території приватної власності.

Як повідомляв УНН, Порошенко закликали заборонити українцям курити на балконах.

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