Президента призвали запретить украинцам курить на балконах

"Прошу принять закон, запрещающий курение сигарет на балконах многоквартирных домов. Есть такие соседи, с которыми невозможно договориться об отказе курения на балконах. Поэтому нужен закон, который позволит сохранить здоровье и нервы некурящим жильцам дома. За основу можно взять закон, запрещающий курение в общественных местах и ​​расширить запретом курения на балконах многоквартирных домов", - говорится в петиции.

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Такая петиция была зарегистрирована 29 ноября 2017 года, сейчас за нее проголосовали 78 человек из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.