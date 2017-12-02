Президента закликали заборонити українцям курити на балконах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція про заборону куріння цигарок на балконах багатоквартирних будинків, передає УНН.
"Прошу прийняти закон, який забороняє паління цигарок на балконах багатоквартирних будинків. Є такі сусіди, з якими неможливо домовитися про відмову паління на балконах. Тому потрібен закон, який дозволить зберегти здоров'я та нерви некурящим мешканцям будинку. За основу можна взяти закон, який забороняє паління в громадських місцях і розширити забороною паління на балконах багатоквартирних будинків", - йдеться у петиції.
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Така петиція була зареєстрована 29 листопада 2017 року, наразі за неї проголосували 78 осіб з 25 тис. необхідних для її розгляду.