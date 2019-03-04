Испанский премьер объявил о роспуске парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчез подписал указ о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Columna Cero.
Новые выборы назначены на 28 апреля. Указ главы правительства должен подписать король Испании Филипп VI, который, как ожидается, полностью поддержит решение о роспуске парламента.
Предвыборная кампания начнется с 12 апреля и закончится за два дня до выборов.
Решение о роспуске парламента последнего созыва было принято премьером Санчезом после отказа парламентариев от принятия бюджета на 2019 год.
Ранее УНН сообщал о возможности роспуска парламента, общие выборы в который состоятся 28 апреля.