Іспанський прем'єр оголосив про розпуск парламенту

Нові вибори назначено на 28 квітня. Указ голови уряду має підписати король Іспанії Філіп VI, який, як очікується, повністю підтримає рішення про розпуск парламенту.

Передвиборча кампанія розпочнеться з 12 квітня і закінчиться за два дні до виборів.

Рішення про розпуск парламенту останнього скликання було прийнято прем'єром Санчезом після відмови парламентарів від ухвалення бюджету на 2019 рік.

Раніше УНН повідомляв про можливість розпуску парламенту, загальні вибори до якого відбудуться 28 квітня.