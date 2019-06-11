Испанский консул вплавь нарушил границу Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья во время участия в российских соревнованиях X-Waters переплыл Керченский пролив от косы Чушка, что в Краснодарском крае России, до крепости Ени-Кале в Керчи. Он подтвердил этот факт "Крым.Реалии ТВ", но отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма, передаёт УНН.
"Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать", – сказал Пандиэлья.
Дипломат также подтвердил, что, являясь почетным консулом, не состоит на государственной службе в Испании.
В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.
"Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен", – сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Как сообщал УНН, ранее посольство Украины в Великобритании осудило решение организации World Travel Awards включить в число номинантов отель, расположенный на территории оккупированного Крыма.