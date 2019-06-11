Іспанський консул вплав порушив кордон України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Почесний консул Іспанії в Узбекистані Альфонсо Лопес Пандіелья під час участі в російських змаганнях X-Waters переплив Керченську протоку від коси Чушка, що в Краснодарському краї Росії, до фортеці Єні-Кале в Керчі. Він підтвердив цей факт "Крим.Реалії ТВ", але відмовився коментувати, чи попереджали його організатори про наслідки відвідування анексованого Криму, передає УНН.
"Не знаю. Я не хочу ніяких коментарів давати", - сказав Пандіелья.
Дипломат також підтвердив, що, будучи почесним консулом, не перебуває на державній службі в Іспанії.
У Держприкордонслужбі України нагадали про відповідальність за відвідування анексованого Криму з порушенням режиму перетину українського держкордону.
"Таким іноземцям забороняється в'їзд в Україну мінімум на 3 роки. Розмір штрафу до 5100 гривень, якщо ж це порушення було вчинене групою осіб, то від 5100 гривень", - повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
Як повідомляв УНН, раніше посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards включити до номінантів готель, розташований на території окупованого Криму.