Іспанський консул вплав порушив кордон України - ЗМІ

КИЇВ. 11 червня. УНН. Почесний консул Іспанії в Узбекистані Альфонсо Лопес Пандіелья під час участі в російських змаганнях X-Waters переплив Керченську протоку від коси Чушка, що в Краснодарському краї Росії, до фортеці Єні-Кале в Керчі. Він підтвердив цей факт "Крим.Реалії ТВ", але відмовився коментувати, чи попереджали його організатори про наслідки відвідування анексованого Криму, передає УНН.