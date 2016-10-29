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Испания утвердила премьера после 10-месячного отсутствия постоянного правительства

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Парламент Испании утвердил Мариано Рахоя на посту премьер-министра во втором туре голосования, передает УНН со ссылкой на Reuters.

После двух безрезультатных выборов и месяцев тщетных попыток создания коалиции М.Рахой был утвержден в качестве премьер-министра, отмечается, что его назначение должно остановить глубокий политический кризис в стране, продолжается с декабря 2015 года.

После победы на выборах 2011 года, М.Рахой был вынужден проводить политику жесткой экономии. Испания пережила серьезный спад, безработица выросла до 27%.

В отличие от своего первого президентского срока, когда его поддерживало абсолютное большинство, пока его консервативная "Народная партия" теперь только 137 мест в парламенте из 350, поэтому важное значение наберет и оппозиция.

"Исключительные обстоятельства требуют, чтобы мы отложили в сторону идеологические конфронтации и объединить наши усилия, потому что мы имеем дело с неслыханной ситуацией", - сказал он в своей речи в парламенте.

Как сообщал УНН, консервативное правительство меньшинства в Испании вскоре сможет начать полноценную работу.

Напомним, что в Испании в течение 300 дней не было постоянного правительства.

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