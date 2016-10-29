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Іспанія затвердила прем’єра після 10-місячної відсутності постійного уряду

Іспанія затвердила прем’єра після 10-місячної відсутності постійного уряду

Київ • УНН

 • 8490 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Парламент Іспанії затвердив Маріано Рахоя на посаді прем’єр-міністра в другому турі голосування, передає УНН з посиланням на Reuters.

Після двох безрезультатних виборів і місяців марних спроб створення коаліції М.Рахоя було затверджено в якості прем’єр-міністра, зазначається, що його призначення має зупинити глибоку політичну кризу в країні, котра триває з грудня 2015 року.

Після перемоги на виборах 2011 року, М.Рахой був змушений проводити політику жорсткої економії. Іспанія пережила серйозний спад, безробіття зросло до 27%.

На відміну від свого першого президентського терміну, коли його підтримувала абсолютна більшість, наразі його консервативна “Народна партія” тепер має тільки 137 місць в парламенті з 350, тож важливого значення набере і опозиція.

“Виняткові обставини вимагають, щоб ми відклали в сторону ідеологічні конфронтації і об’єднати наші зусилля, тому що ми маємо справу з нечуваною ситуацією,” — сказав він в своїй промові в парламенті.

Як повідомляв УНН, консервативний уряд меншості в Іспанії незабаром зможе розпочати повноцінну роботу.

Нагадаємо, що в Іспанії протягом 300 днів не було постійного уряду.

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