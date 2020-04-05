Испания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По меньшей мере 126 168 случаев заражения новым коронавирусом были зафиксированы в Испании с начала распространения инфекции в стране, тем самым испанское королевство обогнало Италию и заняла второе место по количеству инфицированных в мире. Об этом сообщает УНН опираясь на сообщение Минздрава Испании и данные, которые опубликовал Университет Джонса Хопкинса.
Так, в Испании 11 947 человека умерло, 34 219 пациентов выздоровели. За сутки в Испании от коронавирусной инфекции умерло 809 человек.
В свою очередь, в Италии было выявлено 124 632 случая заражения коронавирусом. В субботу Департамент гражданской защиты республики озвучит обновленные данные по распространению заболевания. Сейчас темпы роста числа инфицированных в Италии стабилизировались, ожидается постепенное снижение количества выявленных случаев.
Несмотря на второе место по количеству инфицированных, власти Испании также говорят о том, что королевство уже достигло пика распространения коронавируса в стране.
Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.