Испания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 5 апреля. УНН. По меньшей мере 126 168 случаев заражения новым коронавирусом были зафиксированы в Испании с начала распространения инфекции в стране, тем самым испанское королевство обогнало Италию и заняла второе место по количеству инфицированных в мире. Об этом сообщает УНН опираясь на сообщение Минздрава Испании и данные, которые опубликовал Университет Джонса Хопкинса.