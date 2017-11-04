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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43878 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101325 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104192 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103535 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87859 просмотра

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Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые выехали в Бельгию

Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые выехали в Бельгию

Киев  •  УНН

 • 11253 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые сейчас находятся в Бельгии, передает УНН со ссылкой на "ВВС Украина".

Как сообщает издание, верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест четырех соратников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которые выехали в Бельгию: бывшему министру сельского хозяйства Меритчель Серре, бывшему министру здравоохранения Антони Комино, бывшему министру культуры Луису Пучу, бывшему министру образования Кларе Понсати.

Также сообщается, что некоторые из них просили разрешения предстать перед судом по видеосвязи.

Стоит отметить, что если Бельгия признает обоснованность ордера, то каталонских политиков арестуют и передадут Испании.

Как сообщал УНН, суд Испании выдал ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

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