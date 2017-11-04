Испания выдала ордер на арест четырех экс-министров Каталонии, которые выехали в Бельгию

Как сообщает издание, верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест четырех соратников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которые выехали в Бельгию: бывшему министру сельского хозяйства Меритчель Серре, бывшему министру здравоохранения Антони Комино, бывшему министру культуры Луису Пучу, бывшему министру образования Кларе Понсати.

Также сообщается, что некоторые из них просили разрешения предстать перед судом по видеосвязи.

Стоит отметить, что если Бельгия признает обоснованность ордера, то каталонских политиков арестуют и передадут Испании.

Как сообщал УНН, суд Испании выдал ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.