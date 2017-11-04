Іспанія видала ордер на арешт на чотирьох екс-міністрів Каталонії, які виїхали в Бельгію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Іспанія видала ордер на арешт на чотирьох екс-міністрів Каталонії, які наразі перебувають у Бельгії, передає УНН з посиланням на "ВВС Україна".
Як повідомляє видання, верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт на чотирьох соратників колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, які виїхали до Бельгії: колишньому міністру сільського господарства Мерітчель Серре, колишньому міністру охорони здоров'я Антоні Коміну, колишньому міністру культури Луїсу Пучу, колишньому міністру освіти Кларі Понсаті.
Також повідомляється, що деякі з них просили дозволу постати перед судом за допомогою відеозв'язку.
Варто зазначити, що якщо Бельгія визнає обґрунтованість ордеру, то каталонських політиків заарештують і передадуть Іспанії.
Як повідомляв УНН, суд Іспанії видав ордер на арешт колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.