Испания также выступила за диалог с Россией

“Россия является стратегическим партнером и предметом стратегической обеспокоенности. Некоторые ее действия нельзя считать дружественными. Некоторые из них недопустимы, например, агрессия в Украине. Однако надо быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определенных глобальных кризисов, таких как Сирия. Необходимо иметь двойной подход, реагировать и осуждать неприемлемые действия и вместе с тем вести диалог для решения проблем, которые волнуют всех нас”, — сказал Дастис.

Напомним, аналогичной позиции придерживается и Германия. Глава МИД ФРГ также заявил о том , что Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Россией несмотря на ее конфликт с западными странами. Он отметил, что Россия нужна стране как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка.