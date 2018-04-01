Іспанія також виступила за діалог з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Іспанії вважають за доцільне застосовувати подвійний підхід у відносинах з Росією. З одного боку засуджувати її за неприпустимі дії, а з іншого вести діалог. Таку думку в інтерв'ю виданню El Mundo висловив голова МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс, передає УНН.
“Росія є стратегічним партнером і предметом стратегічної стурбованості. Деякі її дії не можна вважати дружніми. Деякі з них неприпустимі, наприклад, агресія в Україні. Однак треба бути реалістами та розуміти, що Росія необхідна для розв’язання певних глобальних криз, таких як Сирія. Необхідно мати подвійний підхід, реагувати та засуджувати неприйнятні дії та разом з тим вести діалог для вирішення проблем, які хвилюють всіх нас”, — сказав Дастіс.
Нагадаємо, аналогічної позиції притримується і Німеччина. Голова МЗС ФРН також заявив про те, що Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Росією попри її конфлікт з західними країнами. Він зауважив Росія потрібна країні як партнер, наприклад, в допомозі у врегулюванні регіональних конфліктів, для роззброєння та як важливий стовп багатонаціонального порядку.