Испания будет способствовать Украине в реализации евроинтеграционных стремлений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины провел встречу с Министром иностранных дел Королевства Испания Альфонсо Мариа Дастис Кеседи, который находится в Украине с визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.
Министр иностранных дел Испании также подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Была отмечена необходимость сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России к прекращению российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности и суверенитета.
Стороны пришли к соглашению о наличии значительного потенциала для углубления взаимодействия между Украиной и Испанией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания готова оказать экономическую поддержку Украины
"Глава испанского внешнеполитического ведомства отметил прогресс реформ в Украине и подтвердил, что Испания будет продолжать оказывать содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, П.Порошенко подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании в контексте последних событий вокруг Каталонии.