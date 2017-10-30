Испания будет способствовать Украине в реализации евроинтеграционных стремлений

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22396 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84019 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142809 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111749 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113417 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110536 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102783 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106529 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103183 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Испания будет способствовать Украине в реализации евроинтеграционных стремлений

Испания будет способствовать Украине в реализации евроинтеграционных стремлений

Киев  •  УНН

 • 8409 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины провел встречу с Министром иностранных дел Королевства Испания Альфонсо Мариа Дастис Кеседи, который находится в Украине с визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

Министр иностранных дел Испании также подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Была отмечена необходимость сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России к прекращению российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Стороны пришли к соглашению о наличии значительного потенциала для углубления взаимодействия между Украиной и Испанией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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"Глава испанского внешнеполитического ведомства отметил прогресс реформ в Украине и подтвердил, что Испания будет продолжать оказывать содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, П.Порошенко подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании в контексте последних событий вокруг Каталонии.

 

Украинские Национальные Новости

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