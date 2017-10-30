Испания будет способствовать Украине в реализации евроинтеграционных стремлений

Министр иностранных дел Испании также подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Была отмечена необходимость сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России к прекращению российской агрессии против Украины и восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Стороны пришли к соглашению о наличии значительного потенциала для углубления взаимодействия между Украиной и Испанией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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"Глава испанского внешнеполитического ведомства отметил прогресс реформ в Украине и подтвердил, что Испания будет продолжать оказывать содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, П.Порошенко подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании в контексте последних событий вокруг Каталонии.