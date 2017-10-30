Іспанія сприятиме Україні у реалізації євроінтеграційних прагнень

Міністр закордонних справ Іспанії також наголосив, що його країна повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Було наголошено на необхідності збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії до припинення російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності і суверенітету.

Сторони дійшли згоди про наявність значного потенціалу для поглиблення взаємодії між Україною та Іспанією у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

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"Глава іспанського зовнішньополітичного відомства відзначив прогрес реформ в Україні та підтвердив, що Іспанія продовжуватиме надавати сприяння Україні у реалізації її євроінтеграційних прагнень," - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, П.Порошенко підтвердив незмінну позицію України щодо підтримки територіальної цілісності Іспанії у контексті останніх подій навколо Каталонії.