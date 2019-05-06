Исландского нападающего признали лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам опроса экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 27-го тура чемпионата УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу лиги.
По итогам голосования победу одержал нападающий “Черноморца” Арни Вильхамссон, который в матче с “Десной” забил два мяча. Он на два балла опередил хавбека “Шахтера” Тайсона.
Экспертный совет УПЛ составили: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.
Как сообщал УНН, “Черноморец” совершил эффектный камбэк, забив три мяча в заключительную 5-минутку встречи против “Десны”.