Исландского нападающего признали лучшим футболистом тура УПЛ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59732 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87616 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100636 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102632 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125969 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112399 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138286 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144742 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Исландского нападающего признали лучшим футболистом тура УПЛ

Исландского нападающего признали лучшим футболистом тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 7651 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам опроса экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 27-го тура чемпионата УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу лиги.

По итогам голосования победу одержал нападающий “Черноморца” Арни Вильхамссон, который в матче с “Десной” забил два мяча. Он на два балла опередил хавбека “Шахтера” Тайсона.

Экспертный совет УПЛ составили: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Как сообщал УНН, “Черноморец” совершил эффектный камбэк, забив три мяча в заключительную 5-минутку встречи против “Десны”.

Украинские Национальные Новости

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