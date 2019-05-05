Три голи в кінцівці матчу допомогли "Чорноморцю" обіграти "Десну"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На стадіоні імені Гагаріна за присутності 3076 глядачів в Чернігові місцева “Десна” протистояла останній команді УПЛ “Чорноморцю”, повідомляє УНН.
На голи Фаворова і Гітченка у “Десни” в першій половині у “моряків” відповів Вільхамссон. Однак гості прокинулися в заключну 5-тихвилинку і змогли не тільки вирвати нічию, але забити тричі та шокувати лідерів другої шістки чемпіонату. Дубль оформив ісландець Вільхамссон, ще по голу в активі Павлова і Мусолітіна — 2:4.
Відзначимо, “Десна” три матчі поспіль не здобувала виграшів в Прем’єр-лізі — 35 пунктів і 7-ме місце. “Чорноморець” перервав смугу невдач — 21 пункт, остання сходинка.