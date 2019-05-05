Три гола в концовке матча помогли "Черноморцу" обыграть "Десну"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На стадионе имени Гагарина в присутствии 3076 зрителей в Чернигове местная “Десна” противостояла последней команде УПЛ “Черноморцу”, сообщает УНН.
На голы Фаворова и Гитченко в “Десны” в первой половине в “моряков” ответил Вильхамссон. Однако гости проснулись в заключительную 5-тиминутку и смогли не только вырвать ничью, но забить трижды и шокировать лидеров второй шестерки чемпионата. Дубль оформил исландец Вильхамссон, еще по голу в активе Павлова и Мусолитина — 2:4.
Отметим, “Десна” три матча подряд не выигрывала выигрышей в Премьер-лиге — 35 пунктов и 7-е место. “Черноморец” прервал полосу неудач — 21 пункт, последняя ступенька.