Ісландського нападника визнали найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Українська Прем'єр-Ліга за підсумками опитування експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 27-го туру чемпіонату УПЛ, передає УНН з посиланням на прес-службу ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Чорноморця" Арні Вільхамссон, який у матчі з "Десною" забив два м’ячі. Він на два бали випередив хавбека "Шахтаря" Тайсона.
Експертну раду УПЛ склали: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.
Як повідомляв УНН, "Чорноморець" здійснив ефектний камбек, забивши три м'ячі у заключну 5-хвилинку зустрічі проти "Десни".