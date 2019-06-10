Исландский бомбардир покинул состав "Черноморца"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Одно из главных открытий весенней части сезона футбольной УПЛ, исландский нападающий Арни Вильхамссон, покинул одесский "Черноморец", информирует УНН со ссылкой на Instagram форварда.
После проведенного периода во второй части сезона, Вильхамссон, права на которого принадлежат польскому ФК "Термалика", завершил выступления за клуб из Южной Пальмиры.
"Спасибо всем от чистого сердца. Моим товарищам по команде, которые стали близкими друзьями, фанам" Черноморца ", одесситам. Это были прекрасные несколько месяцев. Очень жаль, что не удалось достичь желаемого результата. Мы показывали свой лучший футбол, но иногда вещи состоят не так, как мы хотим. Не знаю, каким будет будущее, но я знаю точно, что буду гордиться, что играл за этот замечательный клуб", - говорится в сообщении исландца.
Примечательно, что за "моряков" игрок успел сыграть 12 матчей в которых забил сразу семь голов.
Как сообщалось ранее, Вильхамссон стал первым исландским футболистом в истории УПЛ.