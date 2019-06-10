Ісландський бомбардир покинув стан "Чорноморця"

Після проведеного періоду в другій частині сезону, Вільхамссон, права на якого належать польському ФК "Термаліка", завершив виступи за клуб з Південної Пальміри.

"Дякую всім від щирого серця. Моїм товаришам по команді, які стали близькими друзями, фанам "Чорноморця", одеситам. Це були прекрасні кілька місяців. Дуже шкода, що не вдалося досягти бажаного результату. Ми показували свій найкращий футбол, але іноді речі складаються не так, як ми хочемо. Не знаю, яким буде майбутнє, але я знаю точно, що буду пишатися, що грав за цей чудовий клуб", – йдеться у повідомленні ісландця.

Примітно, що за "моряків" гравець встиг відіграти 12 поєдинків в яких забив одразу сім голів.

Як повідомлялося раніше, Вільхамссон став першим ісландським футболістом в історії УПЛ.