Аутсайдер УПЛ орендував першого ісландського футболіста в історії турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Нападаючий Арні Вільхамссон підписав контракт з представником УПЛ одеським ФК "Чорноморець". Про це повідомляє прес-служба клубу з Південної Пальміри, передає УНН.
Перший в історії УПЛ футболіст, який представляє Ісландію, буде виступати в команді "моряків" на підставі орендної угоди, укладеної між клубом і ФК "Брук-Бет Термаліца" (Польща). Ігровим номером Вільхамссона буде 99-й.
Ісландець народився 9 травня 1994 року в Рейк'явіку. Виступав в ісландських клубах "Брейдаблік" і "Хаукар", а також в ФК "Потенца" (Норвегія), "Йенчепінгс Седра" (Швеція), "Брук-Бет Термаліца" (Польща). Провів 151 офіційний матч (забив 46 голів). У тому числі в Лізі Європи - 5 матчів. Чемпіон Ісландії 2010 року.
Додамо, що новачок одеситів грав в юнацьких (10 матчів), молодіжній (10 матчів, 8 голів) і першій (1 матч) збірних Ісландії.