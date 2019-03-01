Аутсайдер УПЛ арендовал первого исландского футболиста в истории турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Нападающий Арни Вильхамссон подписал контракт с представителем УПЛ одесским ФК "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Южной Пальмиры, передает УНН.
Первый в истории УПЛ футболист, который представляет Исландию, будет выступать в команде “моряков” на основании арендного соглашения, заключенного между клубом и ФК “Брук-Бет Термалица” (Польша). Игровым номером Вильхамссона будет 99-й.
Исландец родился 9 мая 1994 года в Рейкьявике. Выступал в исландских клубах “Брейдаблик” и “Хаукар”, а также в ФК “Потенца” (Норвегия), “Йенчепингс Седра” (Швеция), “Брук-Бет Термалица” (Польша). Провел 151 официальный матч (забил 46 голов). В том числе в Лиге Европы — 5 матчей. Чемпион Исландии 2010 года.
Добавим, что новичок одесситов играл в юношеских (10 матчей), молодежной (10 матчей, 8 голов) и первой (1 матч) сборных Исландии.