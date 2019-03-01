Аутсайдер УПЛ арендовал первого исландского футболиста в истории турнира

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 29093 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117771 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121035 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123443 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122026 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153583 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117276 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145163 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130496 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Аутсайдер УПЛ арендовал первого исландского футболиста в истории турнира

Аутсайдер УПЛ арендовал первого исландского футболиста в истории турнира

Киев  •  УНН

 • 6550 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Нападающий Арни Вильхамссон подписал контракт с представителем УПЛ одесским ФК "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Южной Пальмиры, передает УНН.

Первый в истории УПЛ футболист, который представляет Исландию, будет выступать в команде “моряков” на основании арендного соглашения, заключенного между клубом и ФК “Брук-Бет Термалица” (Польша). Игровым номером Вильхамссона будет 99-й.

Исландец родился 9 мая 1994 года в Рейкьявике. Выступал в исландских клубах “Брейдаблик” и “Хаукар”, а также в ФК “Потенца” (Норвегия), “Йенчепингс Седра” (Швеция), “Брук-Бет Термалица” (Польша). Провел 151 официальный матч (забил 46 голов). В том числе в Лиге Европы — 5 матчей. Чемпион Исландии 2010 года.

Добавим, что новичок одесситов играл в юношеских (10 матчей), молодежной (10 матчей, 8 голов) и первой (1 матч) сборных Исландии.

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