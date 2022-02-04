Исландия прекратит китобойный промысел в 2024 году
Киев • УНН
КИЕВ. 4 Февраля. УНН. Исландия прекратит китобойный промысел в 2024 году, поскольку спрос сокращается, об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Исландия, одна из единственных стран, которая всё ещё занимается коммерческим охотой на китов, наряду с Норвегией и Японией, планирует прекратить китобойный промысел с 2024 года, поскольку спрос уменьшается, сказала министр рыболовства.
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"Мало доказательств того, что эта деятельность имеет экономическое преимущество после 2024 года", - подчеркнула Свандис Сваварсдоттир.
Годовые квоты Исландии на 2019-2023 годы позволяют охотиться на 209 финвалов - второго по величине вида на планете после голубого кита - и 217 малых китов, одного из самых маленьких видов.
В Течение последних трёх лет два основных владельца лицензий приостановили охоту на китов. За последние три года был убит лишь один малый кит в 2021 году.
Добавим
Спрос на мясо исландского кита резко снизился после того, как Япония - основной рынок китового мяса - вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году после выхода из Международной китобойной комиссии (IWC).