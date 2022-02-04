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Ісландія припинить китобійний промисел у 2024 році

Ісландія припинить китобійний промисел у 2024 році

Київ • УНН

 • 17073 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Ісландія припинить китобійний промисел у 2024 році, оскільки попит скорочується, про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Ісландія, одна з єдиних країн, яка все ще займається комерційним полюванням на китів, разом з Норвегією та Японією, планує припинити китобійний промисел з 2024 року, оскільки попит зменшується, сказала міністерка рибальства.

Цитата

«Мало доказів того, що ця діяльність має економічну перевагу після 2024 року», – підкреслила Свандіс Сваварсдоттір.

Річні квоти Ісландії на 2019-2023 роки дозволяють полювати на 209 финвалів – другого за величиною виду на планеті після блакитного кита – і 217 малих китів, одного з найменших видів.

Протягом останніх трьох років два основних власника ліцензій призупинили полювання на китів. За останні три роки був вбитий лише один малий кит у 2021 році.

Додамо

Попит на м’ясо ісландського кита різко знизився після того, як Японія – основний ринок китового м’яса – повернулася до комерційного китобійного промислу в 2019 році після виходу з Міжнародної китобійної комісії (IWC).

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