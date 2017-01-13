"Исламское государство" выбили из ряда правительственных зданий в Мосуле
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Армия Ирака очистила от боевиков группировки "Исламское государство" здания администрации губернатора и совета провинции Найнава на востоке Мосула. Об этом сообщил командующий операцией по освобождению Мосула, генерал-полковник Абдул Амир Яраллах, передает УНН со ссылкой на Аnadolu.
По его словам, над зданиями подняты флаги Ирака.
Как отмечается, армия также взяла под контроль въезд на мост "Свобода" на восточном берегу Тигра, который является одним из пяти мостов, соединяющих восточную и западную части Мосула.
В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.
Операция проводится при воздушной поддержке сил коалиции и участия иракской армии, сил курдского ополчения (пешмерга), шиитских добровольцев "Хашди Шаби" и МВД.
Напомним, боевики во время отступления в Мосуле взорвали два правительственных здания.