"Ісламську державу" вибили з низки урядових будівель в Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Армія Іраку очистила від бойовиків угруповання "Ісламська держава" будівлі адміністрації губернатора і ради провінції Найнава на сході Мосула. Про це повідомив командувач операцією зі звільнення Мосула, генерал-полковник Абдул Амір Яраллах, передає УНН з посиланням на Аnadolu.
За його словами, над будівлями підняті прапори Іраку.
Як зазначається, армія також взяла під контроль в'їзд на міст "Свобода" на східному березі Тигра, який є одним з п'яти мостів, що з'єднують східну і західну частини Мосула.
У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Ібаді оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від "Ісламської держави". Місто перебуває під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.
Операція проводиться за повітряної підтримки сил коаліції та участі іракської армії, сил курдського ополчення (пешмерга), шиїтських добровольців "Хашді Шабі" і МВС.
Нагадаємо, бойовики під час відступу в Мосулі підірвали дві урядові будівлі.