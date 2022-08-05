“Исламский джихад” начал обстрел Израиля: на юге страны слышны взрывы

Детали

Так, сообщается, ЗРК "Железный купол" ведут перехват ракет над Ашдодом. На юге страны звучит тревога.

Кроме того, жители Бат-Яма, Тель-Авива, Рамат-Гана, Холона сообщают о взрывах. Информации о жертвах на данный момент не поступало.

Также известно, что всего за 20 минут было выпущено более 70 ракет на территории Израиля.

Добавим

Лидер палестинской боевой группировки «Исламский джихад» пообещал нанести удар по Тель-Авиву после того, как израильский удар убил одного из старших командиров группировки в секторе Газа.

Глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц утвердил призыв 25 тысяч военнослужащих резервистов ЦАХАЛа.

Из-за угрозы ракетных ударов из сектора Газа по центральному Израилю, власти страны открыли бомбоубежища и внесли изменения в работу аэропорта имени Бен-Гуриона.