Лидер «Исламского джихада» заявил, что нанесет удар по Тель-Авиву
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Лидер палестинской боевой группировки «Исламский джихад» пообещал нанести удар по Тель-Авиву после того, как израильский удар убил одного из старших командиров группировки в секторе Газа. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
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«Эту агрессию начал сионистский враг, и он должен ожидать, что мы будем бороться без остановок… После этой бомбардировки не будет перемирия», — сказал Зиад аль-Нахал ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» из Тегерана, где он находился в последние дни с визитом.
«В этой битве нет красных линий... Тель-Авив также станет одной из целей ракет сопротивления... как и все сионистские города», - сказал он.
Детали
Организация «Исламский джихад» заявила в пятницу, что оплакивает «великого командира джихадистов Тайсира аль-Джабари Абу Махмуда, убитого в результате сионистского убийства в городе Газа».
Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что среди погибших в результате ударов был ребенок, а по оценкам израильских военных было убито 15 комбатантов.
Израильская армия заявила, что удары были частью операции против целей палестинской группировки «Исламский джихад».
Добавим
Израиль нанес удары через четыре дня после того, как закрыл два пункта пересечения границы с Газой и ограничил передвижение израильских гражданских лиц, проживающих вблизи границы, сославшись на соображения безопасности.