Лідер «Ісламського джихаду» заявив, що завдасть удару по Тель-Авіву

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«Цю агресію почав сіоністський ворог, і він повинен очікувати, що ми будемо боротися без зупинок… Після цього бомбардування не буде перемир'я», — сказав Зіад аль-Нахал ліванському телеканалу «Аль-Маядін» з Тегерана, де він перебував в останні дні з візитом.

«У цій битві немає червоних ліній... Тель-Авів також стане однією з цілей ракет опору... як і всі сіоністські міста», - сказав він.

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Організація «Ісламський джихад» заявила у п'ятницю, що оплакує «великого командира джихадистів Тайсіра аль-Джабарі Абу Махмуда, якого було вбито внаслідок сіоністського вбивства в місті Газа».

Міністерство охорони здоров'я палестинського анклаву повідомило, що серед загиблих внаслідок ударів була дитина, а за оцінками ізраїльських військових було вбито 15 комбатантів.

Ізраїльська армія заявила, що удари були частиною операції проти цілей палестинської угруповання «Ісламський джихад».

Додамо

Ізраїль завдав ударів через чотири дні після того, як закрив два пункти перетину кордону з Газою та обмежив пересування ізраїльських цивільних осіб, які мешкають поблизу кордону, пославшись на міркування безпеки.