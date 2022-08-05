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Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25000 резервистов "для оперативных целей"

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц утвердил призыв 25 тысяч военнослужащих резервистов ЦАХАЛа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на израильское издание Newsru.co.il.

Детали

По заявлению военных источников, речь идет о призыве солдат, которые необходимы для решения оперативных задач.
Израильские СМИ сообщают, что речь идет о первой части призыва, о котором просили в генштабе ЦАХАЛа.

Кроме того, из-за угрозы ракетных ударов из сектора Газа по центральному Израилю, власти страны открыли бомбоубежища и внесли изменения в работу аэропорта имени Бен-Гуриона.

Также жители Рамат-Гана, Кфар-Сабы, Раананы и Рамат а-Шарона получили сообщения от муниципалитетов этих городов об открытии бомбоубежищ. Мэрия Тель-Авива-Яффо также заявила, что открыла несколько муниципальных бомбоубежищ, но готова распорядиться об открытии всех в случае воздушной тревоги.

Дополнение

Лидер палестинской боевой группировки «Исламский джихад» пообещал нанести удар по Тель-Авиву после того, как израильский удар убил одного из старших командиров группировки в секторе Газа.

Израиль нанес удары через четыре дня после того, как закрыл два пункта пересечения границы с Газой и ограничил передвижение израильских гражданских лиц, проживающих вблизи границы, сославшись на соображения безопасности.

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