Міністр оборони Ізраїлю затвердив наказ про призов до 25000 резервістів "для оперативних цілей"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Голова Міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц затвердив призов 25 тисяч військовослужбовців резервістів ЦАХАЛу. Про це УНН повідомляє із посиланням на ізраїльське видання Newsru.co.il.
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За заявою військових джерел, йдеться про призов солдатів, які необхідні для вирішення оперативних завдань.
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що йдеться про першу частину призову, про який просили у генштабі ЦАХАЛу.
Крім того, через загрозу ракетних ударів із сектора Газа по центральному Ізраїлю, влада країни відкрила бомбосховища і внесла зміни в роботу аеропорту імені Бен-Гуріона.
Також жителі Рамат-Гана, Кфар-Саби, Раанани та Рамат а-Шарона отримали повідомлення від муніципалітетів цих міст про відкриття бомбосховищ. Мерія Тель-Авіва-Яффо також заявила, що відкрила кілька муніципальних бомбосховищ, але готова розпорядитися про відкриття всіх у разі повітряної тривоги.
Доповнення
Лідер палестинського бойового угруповання «Ісламський джихад» пообіцяв завдати удару по Тель-Авіву після того, як ізраїльський удар убив одного зі старших командирів угрупування в секторі Газа.
Ізраїль завдав ударів через чотири дні після того, як закрив два пункти перетину кордону з Газою та обмежив пересування ізраїльських цивільних осіб, які проживають поблизу кордону, пославшись на міркування безпеки.