Міністр оборони Ізраїлю затвердив наказ про призов до 25000 резервістів "для оперативних цілей"

Деталі

За заявою військових джерел, йдеться про призов солдатів, які необхідні для вирішення оперативних завдань.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що йдеться про першу частину призову, про який просили у генштабі ЦАХАЛу.

Крім того, через загрозу ракетних ударів із сектора Газа по центральному Ізраїлю, влада країни відкрила бомбосховища і внесла зміни в роботу аеропорту імені Бен-Гуріона.

Також жителі Рамат-Гана, Кфар-Саби, Раанани та Рамат а-Шарона отримали повідомлення від муніципалітетів цих міст про відкриття бомбосховищ. Мерія Тель-Авіва-Яффо також заявила, що відкрила кілька муніципальних бомбосховищ, але готова розпорядитися про відкриття всіх у разі повітряної тривоги.

Доповнення

Лідер палестинського бойового угруповання «Ісламський джихад» пообіцяв завдати удару по Тель-Авіву після того, як ізраїльський удар убив одного зі старших командирів угрупування в секторі Газа.

Ізраїль завдав ударів через чотири дні після того, як закрив два пункти перетину кордону з Газою та обмежив пересування ізраїльських цивільних осіб, які проживають поблизу кордону, пославшись на міркування безпеки.