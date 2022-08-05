"Ісламський джихад" почав обстріл Ізраїлю: на півдні країни чути вибухи

Деталі

Так, повідомляється, ЗРК "Залізний купол" ведуть перехоплення ракет над Ашдодом. На півдні країни лунає тривога.

Крім того, жителі Бат-Яма, Тель-Авіва, Рамат-Гана, Холона повідомляють про вибухи. Інформації про жертв наразі не надходило.

Також відомо, що лише за 20 хвилин було випущено понад 70 ракет на території Ізраїлю.

Додамо

Лідер палестинського бойовогої угруповання «Ісламський джихад» пообіцяв завдати удару по Тель-Авіву після того, як ізраїльський удар убив одного зі старших командирів угрупування в секторі Газа.

Глава Міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц затвердив призов 25 тисяч військовослужбовців резервістів ЦАХАЛу.

Через загрозу ракетних ударів із сектора Газа по центральному Ізраїлю, влада країни відкрила бомбосховища і внесла зміни в роботу аеропорту імені Бен-Гуріона.