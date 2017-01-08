"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За взрыв на овощном рынке в Багдаде взяло на себя ответственность "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что автомобиль, который находился на территории овощного рынка в Багдаде, взорвал террорист-смертник.
По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек.
Как ранее сообщал УНН, из-за взрыва автомобиля на рынке погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения.