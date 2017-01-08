"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у Багдаді

Зазначається, що автомобіль, який перебував на території овочевого ринку в Багдаді, підірвав терорист-смертник.

За останніми даними, у результаті вибуху загинуло 13 осіб.

Як раніше повідомляв УНН, через вибух автомобіля на ринку загинуло 12 людей, ще близько 50 отримало поранення.