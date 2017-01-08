"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За вибух на овочевому ринку в Багдаді взяла на себе відповідальність "Ісламська держава", передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що автомобіль, який перебував на території овочевого ринку в Багдаді, підірвав терорист-смертник.
За останніми даними, у результаті вибуху загинуло 13 осіб.
Як раніше повідомляв УНН, через вибух автомобіля на ринку загинуло 12 людей, ще близько 50 отримало поранення.