Исламисты готовили покушение на Терезу Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Великобритании спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом заявил глава британской службы безопасности (MI5) Эндрю Паркер, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что покушение готовили исламисты. По данным полиции, они намеревались взорвать самодельное взрывное устройство на Даунинг-стрит, где расположена резиденция Мей, и в ходе образовавшегося хаоса убить британского премьера.
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Также сообщается, что на прошлой неделе были задержаны двое подозреваемых - 20-летний мужчина, проживающий на севере Лондона, и его 21-летний предполагаемый сообщник с юго-востока Бирмингема. Им предъявили обвинения в подготовке теракта.