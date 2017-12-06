Исламисты готовили покушение на Терезу Мэй

Отмечается, что покушение готовили исламисты. По данным полиции, они намеревались взорвать самодельное взрывное устройство на Даунинг-стрит, где расположена резиденция Мей, и в ходе образовавшегося хаоса убить британского премьера.

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Также сообщается, что на прошлой неделе были задержаны двое подозреваемых - 20-летний мужчина, проживающий на севере Лондона, и его 21-летний предполагаемый сообщник с юго-востока Бирмингема. Им предъявили обвинения в подготовке теракта.