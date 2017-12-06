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Ісламісти готували замах на Терезу Мей

Ісламісти готували замах на Терезу Мей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Великобританії спецслужби запобігли замаху на прем'єр-міністра країни Терезу Мей. Про це заявив глава британської служби безпеки (MI5) Ендрю Паркер, повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Зазначається, що замах готували ісламісти. За даними поліції, вони мали намір підірвати саморобний вибуховий пристрій на Даунінг-стріт, де розташована резиденція Мей, і в ході утвореного хаосу вбити британського прем'єра.

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Також повідомляється, що на минулому тижні були затримані двоє підозрюваних - 20-річний чоловік, що проживає на півночі Лондона, і його 21-річний передбачуваний спільник з південного сходу Бірмінгема. Їм пред'явили звинувачення в підготовці теракту.

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