Искал позиции ВСУ на Днепропетровщине: агента фсб рф приговорили к 15 годам за решеткой

Агент российской фсб, который следил за позициями артиллерии ВСУ, получил 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в октябре 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в Днепропетровской области.

Злоумышленник пытался выявить возможные боевые позиции артиллерии ВСУ на прифронтовой территории области.

Правоохранители задержали хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты и наводил вражеские ракеты на Харьков

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Следователи выяснили, что прежде всего предателя интересовали места базирования реактивных артсистем HIMARS и высокоточных гаубиц М777.

Кроме того, российский агент фиксировал последствия воздушных атак агрессора по энергообъектам в южной части региона.

Информацию о вражеских "прилетах" фигурант отправлял оккупантам для подготовки новых и корректировки повторных ракетно-дронных ударов.

Напомним

Суд приговорил к 15 годам тюремного заключения для представителя вражеской агентурной сети, который навел российские ракеты "С-300" на многоэтажку в Запорожье 18 октября 2023 года.