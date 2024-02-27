Навів "С-300" на багатоповерхівку у Запоріжжі: до 15 років тюрми засудили російського агента
Київ • УНН
Російський агент був засуджений до 15 років ув'язнення за надання розвідувальних даних, які дозволили ворогу вдарити ракетами по житловому будинку у Запоріжжі в жовтні, в результаті чого загинуло 5 людей.
Суд засудв до 15 років тюремного ув'язнення для представника ворожої агентурної мережі, який навів російські ракети "С-300" на багатоповерхівку у Запоріжжі 18 жовтня 2023 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.
Деталі
Суд визнав поплічника рф з псевдонімом "Палестинець" винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).
Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляється, упродовж жовтня 2023 року він забезпечував ворога інформацією щодо дислокації Сил оборони України, а також геолокацією житлової та промислової інфраструктури Запоріжжя.
Зокрема, за "наведенням" російського агента 18 жовтня 2023 року армія рф вдарила ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 5 людей, ще 5 – отримали важкі поранення.
Доповнення
Як встановило розслідування, засудженим є ідеологічний прихильник рашизму. У жовтні 2023 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник фсб, який прибув на ротацію до тимчасово окупованого Дніпрорудного, що на Запоріжжі.
Для збору розвідданих він організував власну групу інформаторів, до якої увійшло четверо жителів обласного центру. Серед них – працівник міськводоканалу і торговий представник приватної компанії, які регулярно їздили містом.
Отримані відомості "Палестинець" месенджером відправляв "зв’язковому" фсб, який перебував у тимчасово окупованому Дніпрорудному.
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