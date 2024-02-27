Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента

Суд приговорил к 15 годам тюремного заключения представителя вражеской агентурной сети, который навел российские ракеты "С-300" на многоэтажку в Запорожье 18 октября 2023 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

Детали

Суд признал соратника рф с псевдонимом "Палестинец" виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщается, в течение октября 2023 года он обеспечивал врага информацией о дислокации Сил обороны Украины, а также геолокацией жилой и промышленной инфраструктуры Запорожья.

В частности, по "наводке" российского агента 18 октября 2023 года армия рф ударила ракетами С-300 по многоквартирному дому в центре города. Тогда в результате вражеского обстрела погибли 5 человек, еще 5 - получили тяжелые ранения.

Дополнение

Как установило расследование, осужденным является идеологический сторонник рашизма. В октябре 2023 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб, который прибыл на ротацию во временно оккупированный Днепрорудный, что в Запорожье.

Для сбора разведданных он организовал собственную группу информаторов, в которую вошло четверо жителей областного центра. Среди них - работник горводоканала и торговый представитель частной компании, которые регулярно ездили по городу.

Полученные сведения "Палестинец" мессенджером отправлял "связному" фсб, который находился во временно оккупированном Днепрорудном.

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