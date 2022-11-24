Ирма Витовская рассказала, какие фильмы наиболее востребованы в рамках тура "Кино ради победы!"

Цитата

“Среди военных, я заметила, есть такая тенденция – у них все время сконцентрировано внимание, они все время в жестком режиме. И, я думаю, для них хорошие мобилизующие ленты мотивируют еще больше или расслабляют. От них часто были запросы: “А у вас есть что-нибудь веселенькое?” Сегодня востребован легкий жанр, который дает отдохнуть два часа от реальности. И он построен обычно на базовых, но хороших вещах: любовь, дружба, какие-то такие первичные вещи, песни, шлягеры – такая иллюзия. Так было и во Вторую мировую, здесь нечему удивляться. Это естественная возможность человека спрятаться, когда он перегружен этим стрессом, возможность на 2 часа забыться”, - отметила Витовская.

Детали

По ее словам, также в рамках тура показывают фильмы, направленные на просвещение переселенцев, долгое время не имеющих доступа к украинскому фону. Это кино об украинской идентичности и истории. Еще одно направление – патриотические ленты, нацеленные на мобилизацию и мотивацию людей.

Добавим

Проект “Кино ради победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по кино, Ассоциации "Смотри украинское!" и при поддержке фонда "МХП-Громаді", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях , которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.