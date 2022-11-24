Ірма Вітовська розповіла, які фільми є найбільш затребуваними в межах туру “Кіно заради перемоги!”

Цитата

“Серед військових, я помітила, є така тенденція - у них весь час сконцентрована увага, вони весь час в жорсткому режимі. І, я думаю, для них хороші стрічки, які їх мобілізують, мотивують ще більше або розслабляють. Від них часто були запити: “А у вас є щось веселеньке?” Сьогодні є затребуваним легкий жанр, який дає відпочити дві години від реальності. І він побудований зазвичай на базових, але хороших, речах: любов, дружба, якісь такі первинні речі, пісні, шлягери - така ілюзія. Так було і в Другу світову, тут немає чому дивуватися. Це природна можливість людини сховатися, коли вона перенавантажена цим стресом, можливість на 2 години забутися”, - зазначила Вітовська.

Деталі

За її словами, також в рамках туру показують фільми, направлені на просвітництво переселенців, які довгий час не мали доступу до українського фону. Це кіно про українську ідентичність та історію. Ще один напрямок - патріотичні стрічки, націлені на мобілізацію та мотивацію людей.

Додамо

Проєкт “Кіно заради перемоги!” реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Державного агентства України з питань кіно, Асоціації "Дивись українське!" та за підтримки фонду "МХП-Громаді", ГО "УкрКіноФест", ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та Національною поліцією України.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.