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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ирландка потратит лотерейный выигрыш на долгожданный ремонт в доме

Киев • УНН

 • 8154 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Жительница ирландского города Корк Кармель О'Лири выиграла 25 тыс. евро в лотерею. Об этом сообщает местное издание Irish Examiner, передает УНН.

Ирландка потратит лотерейный выигрыш на долгожданный ремонт в доме

Ирландка планирует инвестировать часть денежного приза в ремонт дома.

“Я много лет мечтаю о новой кухне. Теперь я могу сделать небольшой ремонт в доме, который мы с семьей давно откладывали до лучших времен”, — рассказала О’Лири, добавив, что счастливый билет обошелся ей в 10 евро.

Также, победительница собирается положить часть от выигрыша на сберегательный счет внука.

Напомним, что недавно победитель “Лото-Забава” в тираже № 911 от 22 января 2017 года, водитель Игорь Мокин из Хмельницкой области, поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Первое, что он сделал на полученные деньги, купил дом для сына.

Украинские Национальные Новости

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