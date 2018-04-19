Ирландка потратит лотерейный выигрыш на долгожданный ремонт в доме

Ирландка планирует инвестировать часть денежного приза в ремонт дома.

“Я много лет мечтаю о новой кухне. Теперь я могу сделать небольшой ремонт в доме, который мы с семьей давно откладывали до лучших времен”, — рассказала О’Лири, добавив, что счастливый билет обошелся ей в 10 евро.

Также, победительница собирается положить часть от выигрыша на сберегательный счет внука.

Напомним, что недавно победитель “Лото-Забава” в тираже № 911 от 22 января 2017 года, водитель Игорь Мокин из Хмельницкой области, поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Первое, что он сделал на полученные деньги, купил дом для сына.