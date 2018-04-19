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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ірландка витратить лотерейний виграш на довгоочікуваний ремонт у будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Мешканка ірландського міста Корк Кармель О'Лірі виграла 25 тис. євро в лотерею. Про це повідомляє місцеве видання Irish Examiner, передає УНН.

Ірландка витратить лотерейний виграш на довгоочікуваний ремонт у будинку

Ірландка планує інвестувати частину грошового призу в ремонт будинку.

"Я багато років мрію про нову кухню. Тепер я можу зробити невеликий ремонт в будинку, який ми з сім'єю давно відкладали до кращих часів", - розповіла О'Лірі, додавши, що щасливий квиток обійшовся їй в 10 євро.

Також, переможниця збирається покласти частину від виграшу на ощадний рахунок онука.

Нагадаємо, що недавно переможець "Лото-Забава" у накладі № 911 від 22 січня 2017 року, водій Ігор Мокін з Хмельницької області, поділився з журналістами тим, як змінилося його життя після виграшу 1 мільйона гривень. Перше, що він зробив на отримані гроші, купив будинок для сина.

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